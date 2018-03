Gracyanne Barbosa detona fã que criticou Belo

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre um vídeo de dança e outro em que mostra seu treino pesado na academia, Gracyanne Barbosa usou sua conta no Instagram para reclamar do comentário de uma seguidora. No stories, a mulher do cantor Belo deixou claro que não gostou do que foi dito e que envolvia justamente o músico. "Cada coisa louca que a gente lê. Recebi tem umas duas horas o comentário de uma menina me alertando: 'Gracyanne, cuidado, é liberdade demais que você dá para a mãe da menina' -menina no caso é a Alice, nossa neta- e o Belo. Que era muito perigoso deixar os dois juntos. Só que a mãe da Alice é filha do Belo. Que mundo a gente tá? Quem comentou pode até não saber do parentesco dele, mas isso não é o tipo de comentário que se faça. É muito mesquinho, muita maldade, sabe? Às vezes dá vontade de nem responder mais. Tipo, meu marido. A gente se respeita acima de tudo. E é filha dele", falou ela.