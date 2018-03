Carros de luxo da Lagonda ressurgem com novidades em Genebra

(foto: Divulgação)

FERNANDO VALEIKA DE BARROS GENEBRA, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - Extinta em 2015, a Lagonda, marca de carros de luxo inglesa ligada à Aston Martin, está de volta e traz novidades. No Salão de Genebra, apresentou o Lagonda Vision Concept, o protótipo de um sedã elétrico e autônomo. "Este carro mostra o território no qual a Lagonda pretende estar, o dos modelos sofisticados, potentes e limpos", diz o inglês Andy Palmer, presidente mundial do grupo Aston Martin. Por dentro, os quatro bancos são individuais e a cabine dos passageiros tem decoração luxuosa, com detalhes em madeira, seda e cashmere. Palmer não divulgou a potência do motor do Vision Concept. "O carro deverá ser produzido em 2021 e será possante", disse. "Além disso, deverá ter autonomia para uma viagem de cerca de 640 quilômetros". No seu estande em Genebra, a Aston Martin também mostrou o novo cupê Valkyrie, cujo motor V12 biturbinado foi desenvolvido pela equipe Red Bull, da Fórmula 1, de quem a marca inglesa é parceira. Seu motor tem potência de mil cavalos.