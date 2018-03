Salário de Neymar equivale aos vencimentos de sete ligas femininas juntas, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira (8), uma pesquisa revelou que o salário de Neymar, estimado em 43 milhões de euros ou R$ 1,7 bilhão, é equivalente a somatória das remunerações de 1693 jogadoras das sete ligas principais de futebol feminino: França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Austrália e México. O relatório feito pela Sporting Intelligence ainda mostrou que na Espanha todas as folhas de pagamento da primeira divisão nacional de futebol feminino mal chegam a um décimo do salário de Neymar. Qualquer jogador de um time grande europeu ganha mais do que a soma das dez melhores jogadoras do mundo, o que soma 1,5 milhão de euros. A grande disparidade já foi motivo de manifestações por parte das jogadoras femininas. A goleira norte-americana Hope Solo já processou a Federação Americana de Futebol pela equiparação do time feminino com o masculino. Além disso, a seleção dinamarquesa já deixou de participar dos jogos europeus. Mas nada disso deu resultados positivos.