Ferrari diz que deixará F-1 em 2021 se diferenças não forem conciliadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, voltou a falar sobre a possibilidade de a escuderia italiana deixar a Fórmula 1 em 2021. O dirigente afirmou que a Ferrari sairá caso não possa conciliar as diferenças com a principal categoria do automobilismo. “Eu não disse que estávamos saindo da Fórmula 1 em 2020, mas que se não pudermos conciliar nossas diferenças, então iremos embora. Temos corrido na Fórmula 1 há mais tempo do que qualquer outro time. Entendemos o esporte. É definitivamente difícil imaginar a F1 sem a Ferrari, eu sei que sinceramente espero que possamos continuar”, disse em entrevista à revista Autocar. As ameaças da Ferrari se dão por causa da possível mudança de regulamento em 2021. O grupo Liberty Media, novo dono da categoria, propõe aumentar o número de componentes padronizados nos motores dos carros da Fórmula 1. Recentemente, Marchionne já havia dito que o grupo estava brincando com fogo. “Estamos em diálogo com o Liberty Media e espero que possamos encontrar uma maneira de avançar até o final deste ano. Se não acontecer, vocês vão ouvir sobre isso de novo”, prosseguiu Marchionne à Autocar. A Ferrari está na Fórmula 1 desde a primeira temporada da categoria, em 1950. A escuderia é a única a participar de todos os campeonatos desde então.