Fazenda de amigo de Temer volta a ser invadida pelo MST

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) invadiram no início da manhã desta quarta-feira (7) a fazenda do coronel João Baptista Lima, amigo do presidente Michel Temer (PMDB), em Duartina, interior de São Paulo. Segundo o MST, cerca de 350 pessoas estão na fazenda Esmeralda, onde pretendem montar acampamento para reivindicar as terras para a reforma agrária. A ação integra a "Jornada Nacional de Luta das Mulheres sem Terra" e, de acordo com o movimento, tem o intuito de denunciar políticas contrárias aos direitos das mulheres na gestão Temer. "Esta é a terceira vez que o MST ocupa a fazenda Esmeralda, denunciando a ilegitimidade do governo golpista de Temer e nos posicionando contra a sua agenda de retrocessos para a classe trabalhadora", informa a dirigente do MST, Joana Costa. Os sem teto afirmam que a propriedade faz parte de um esquema de corrupção. Amigo de Michel Temer há décadas, Lima Filho é um dos principais personagens da delação da JBS e foi apontado nos depoimentos como destinatário de propina enviada ao presidente, na eleição de 2014, pela empresa. A fazenda Esmeralda foi comprada por Lima em 1989, dois anos depois de ele obter o registro de arquiteto em São Paulo. Ele e a empresa Argeplan Engenharia, também dona da fazenda, ajudaram a financiar a campanha de Temer em 1994 com R$ 100 mil -cerca de R$ 557 mil em valores corrigidos. Em 2011, o coronel passou a ser oficialmente sócio da Argeplan.