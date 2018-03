Chefe da Mercedes diz querer Hamilton até 2030 e revela interesse em Sainz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, rasgou elogios a Lewis Hamilton e disse que quer manter o piloto britânico até 2030 em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. Além disso, o dirigente revelou interesse da escuderia no espanhol Carlos Sainz Junior. Hamilton tem contrato com a Mercedes até o fim de 2020. Mesmo assim, a equipe já se mobiliza para segurar o tetracampeão mundial. "Ao fim de 2020, Lewis terá ficado um total de oito anos. É muito tempo, embora possa ter mais outro contrato. Queremos que ele fique para frente", disse Wolff, que afirmou que a renovação com o britânico já está em andamento. "Faltam apenas detalhes. Quanto tempo deve durar? Qual é o momento certo para ele e qual é o momento certo para nós? Nós só queremos fazê-lo direito", declarou. Quando questionado sobre o rumor de que a Mercedes pensou em Sainz antes de contratar Bottas, Wolff admitiu que o espanhol da Renault já foi discutido dentro da escuderia. "Eu sempre me dei bem com Carlos e seu pai, sempre mantivemos um relacionamento privado muito bom e conversamos sobre a possiblidade de ele estar na Mercedes, mas ele era piloto da Red Bull e não havia nenhuma possibilidade", revelou.