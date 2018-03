Com nova galeria, Câmara conta a história das vereadoras de Curitiba

(foto: Chico Camargo/CMC)

Quando as mulheres passaram a participar da política de Curitiba? Quem foram as precursoras? Quantas vereadoras já discursaram no plenário da Câmara Municipal? A galeria “Vereadoras na Política de Curitiba”, que será reinaugurada nesta quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, traz essas respostas e conta a história das parlamentares que já passaram por aqui.

“Esta é uma forma de homenagear não apenas as vereadoras dessa Casa, mas todas as mulheres que buscam conquistar seu espaço. O trabalho de todas é imprescindível para o fortalecimento da política e da democracia”, afirmou o presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB).

O espaço, inaugurado inicialmente em 2014, na gestão do então presidente Paulo Salamuni (PV), agora foi revitalizado para abrigar não só as biografias, mas para contar a trajetória das conquistas na luta por direitos iguais no parlamento. Dessa forma, a galeria pretende incentivar um engajamento maior da população feminina na política – hoje, dos 38 representantes do povo na Casa, 8 são mulheres, o que representa 21% do colegiado.

Na galeria, destaque para duas pioneiras, ambas professoras: Maria Olympia Carneiro Mochel, que aos 21 anos de idade foi eleita de forma direta a primeira vereadora de Curitiba, em 1947 (ano da 1ª legislatura da Câmara, após a ditadura de Getúlio Vargas); e Maria Clara Brandão Tesserolli, 13 anos depois, que em 1960 foi a segunda a participar do parlamento.

Fotos em preto e branco mostram as vereadoras que já deixaram seu legado; as atuais foram clicadas na atividade parlamentar, em cores. A galeria também traz uma novidade. Ao lado de cada quadro estão informações sobre as principais ações do mandato e um QR Code que leva à biografia completa publicada em um hotsite elaborado especificamente para esta nova fase da exposição, hospedado na página oficial da Câmara Municipal. Uma linha do tempo traça a trajetória da mulher na política curitibana desde o Brasil Império.

A revitalização da galeria “Vereadoras na Política de Curitiba” foi um trabalho da Diretoria de Comunicação, em parceria com as diretorias Geral e Cerimonial, envolvendo o trabalho das diretorias de Licitações, de Patrimônio e Serviços Auxiliares e de Informática. O espaço fica no auditório do anexo 2 da Câmara de Curitiba (entrada pela avenida Visconde de Guarapuava esquina com a rua Lourenço Pinto) e está aberto para visitações das 9h às 18h.

SERVIÇO

Reinauguração da galeria “Vereadoras na Política de Curitiba”

Dia 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher

Câmara Municipal de Curitiba – Auditório do Anexo 2

Rua Visconde de Guarapuava esquina com Lourenço Pinto, no Centro

Horário para visitações: 9h às 18 h.

Outras informações: www.cmc.pr.gov.br