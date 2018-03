Ricciardo bate recorde extraoficial de pista de teste que pertencia a Massa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O australiano Daniel Ricciardo estabeleceu a melhor marca da história da pista da Catalunha, em Barcelona, ao cravar o tempo de 1min18s047 com a Red Bull durante a sessão de testes de Fórmula 1 na manhã desta quarta-feira (7). O recorde extraoficial anterior pertencia a Felipe Massa, que em 2008 tinha feito a melhor volta do atual traçado do circuito em 1min18s339 pela Ferrari. Porém, as marcas não são registradas como oficiais por terem sido alcançadas durante os testes. Em provas de Fórmula 1, o tempo de 1min19s149, obtido por Lewis Hamilton na classificação de 2017, continua como o melhor. Nesta quarta, o piloto da Mercedes voltou a andar rápido e ficou com o segundo melhor tempo até a parada para o almoço: 1m18.400s. Sebastian Vettel, com a Ferrari, ficou com a terceira colocação ao completar a melhor volta em 1m19.541s. Quarto colocado na sessão, Fernando Alonso voltou a sofrer com a confiabilidade da McLaren. O espanhol completou 47 voltas até ter que parar por causa de um vazamento de óleo. Os pilotos voltam para a pista ainda nesta tarde para completarem o segundo dia de testes da segunda semana de pré-temporada de Fórmula 1. Na terça-feira (6), Vettel fez o melhor tempo.