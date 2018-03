Prefeitura reúne doações pelo serviço Disque Solidariedade

A Prefeitura de Curitiba agradece a iniciativa de realização de dois festivais de rock que acontecerão nesta semana em Curitiba para arrecadar doações para as famílias vítimas dos alagamentos registrados no último sábado (3/3). No entanto, informa que não possui nenhum vínculo com a organização dos eventos.

A Prefeitura ressalta ainda que todas as doações para famílias atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS) devem ser feitas pelo Disque Solidariedade. Este serviço permanente da Prefeitura faz a coleta e distribuição de roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos doados pela população e que são destinados a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O Disque Solidariedade também atende em casos de emergências e calamidades, como aconteceu no fim de semana.

No Disque Solidariedade, as doações estão sendo separadas de acordo com as demandas encaminhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), unidades da Fundação de Ação Social (FAS), que estão responsáveis pelo cadastramento das famílias atingidas pelas chuvas.

Entre os materiais necessários para atendimento às famílias estão colchões, cobertores, alimentos não-perecíveis, materiais de limpeza e água potável. Não são aceitas doações em dinheiro.

A entrega dos donativos deve ser feita diretamente no Disque Solidariedade, na sede da FAS, na Rua Eduardo Sprada, 4520, Campo Comprido, ou ainda nas unidades da Fundação localizadas nas Ruas da Cidadania. Além disso, a Prefeitura mantém o atendimento pela Central 156.

Desde domingo, a Prefeitura cadastrou mais de 900 famílias e encaminhou aos Cras 1.650 colchões, 1.000 cestas básicas, 1.880 cobertores, além de roupas, calçados e água potável.