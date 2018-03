Secretaria da Saúde dá dicas de como prevenir a leptospirose

A Secretaria Municipal da Saúde orienta a população sobre as medidas para prevenir a leptospirose. A doença é transmitida por uma bactéria presente na urina de rato e o risco de transmissão da doença aumenta em casos de aumenta enchentes e alagamentos.

“Se acontecerem novas chuvas intensas, evite contato com a água de enchentes e proteja-se usando luvas e botas ou use sacos plásticos sobre os calçados para evitar o contato da pele com a água potencialmente contaminada”, indica a médica infectologista do Centro de Epidemiologia da Secretaria da Saúde, Marion Burger.

Moradores que tiveram contato com a água das chuvas devem ficar atentos aos sintomas da leptospirose e buscar atendimento médico em um posto de saúde imediatamente.

Os primeiros sintomas da doença podem ser confundidos com uma gripe. É comum a pessoa infectada ter febre, dor de cabeça, dores musculares. No avanço da leptospirose, pode aparecer a icterícia (pele amarelada). Quanto antes for feito o diagnóstico correto da doença, maiores são as chances de recuperação.

A bactéria que causa a doença, quando presente na água contaminada pela urina dos ratos, entra no organismo humano pela pele, boca e pelos olhos. É uma doença grave, com alto risco de contaminação e, que se não for tratada a tempo pode matar.

Como se prevenir da contaminação da leptospirose:

- Ao circular por áreas que foram atingidas pelas chuvas e na limpeza das residências use luvas e calçados bem fechados e impermeáveis, preferencialmente botas longas e de borracha (pode-se até improvisar, cobrindo pés e pernas com sacos plásticos);

- Inutilize todos os alimentos que tiveram contato com a água das chuvas;

- Não leve a mão molhada à boca ou aos olhos, evitando que a bactéria penetre por lesões existentes na pele ou nas mucosas;

- Lave bem os alimentos, especialmente frutas e verduras que serão consumidas cruas;

- Mantenha as caixas d’água sempre tampadas;

- Mantenha os alimentos guardados em recipientes bem fechados e à prova de roedores (em latas de vidro, alumínio);

- Retire as sobras de comida ou ração de animais domésticos antes do anoitecer e mantenha limpas as vasilhas;

- Não consuma frutas, verduras e legumes estragados ou com qualquer alteração de cor e aqueles que entraram em contato com a água de enchente; alimentos com cheiro, cor ou aspecto fora do normal (úmido, mofado, murcho);

- Não use água que teve contato com água de enchentes para atividades domésticas;

- Após as águas baixarem, a limpeza da lama residual das enchentes deve ser feita com o preparo de uma solução de água sanitária (hipoclorito de sódio) e água. Use 250 ml (1 copo) de água sanitária para 25 litros de água;

- Procure atendimento médico caso apareçam sintomas nos próximos 30 dias. Informe ao médico caso tenha tido contato com água e lama provenientes de enchentes.