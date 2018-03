Comida tailandesa e vinho por R$ 10 na rua

(foto: Divulgação)

Nos últimos anos, as mais variadas culturas gastronômicas têm se tornado cada vez mais acessíveis no Brasil. Das comidas exóticas aos preparos mais comuns, tudo tem despertado curiosidade nos brasileiros. Pensando nisso, neste sábado, dia 10 de fevereiro, a Garage Vinhos, loja conceito da importadora e distribuidora Bodegas – Selecionadores de Vinhos na cidade de Curitiba, vai promover o “Sábado tailandês”.

Durante o evento, que terá entrada gratuita, serão servidos os tradicionais espetinhos tailandeses, conhecidos como “Satay”, que serão preparados pelo chef Raffael Figlarz. Serão duas opções do preparo: carne e frango marinados ao molho tailandês). A porção com duas unidades será vendida por R$ 10.

Propondo uma harmonização perfeita, o evento vai servir opções de vinhos portugueses da linha BIS, produzidos na região do Alentejo pela tradicional vinícola Encostas de Estremoz, pelo preço fixo de R$ 10 (por taça). O público terá à disposição três rótulos especiais de muita qualidade: Branco, Rosé e Tinto.

A Garage Vinhos fica na Rua Teixeira Coelho (nº 182), no bairro Batel. O “Sábado tailandês” será realizado das 11h às 18h, com entrada gratuita. Mais informações no site www.garagevinhos.com.br ou pelo telefone (41) 3528-1844.