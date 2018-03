Exposição Mulheres Espetaculares vai até dia abril

(foto: Divulgação)

Para reabrir em grande estilo, o Espaço de Arte Francis Bacon, da Ordem Rosacruz – AMORC, expõe na sua primeira mostra do ano o universo feminino por meio de fotografias, obras em acrílica e a óleo que revelam em cores o sentimento de grandes artistas que aproveitam o dia internacional da mulher para mostrar vários estilos diferentes de trabalhos dentro de uma mesma temática. Mulheres Espetaculares poderá ser vista entre os dias 05 de março e 13 de abril, de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17h, com entrada franca.

Sob a curadoria da coordenadora do espaço, Marcela Lobo, a exposição coletiva conta com obras das artistas Lucélia D`Roquett, Tânia Leale e da fotógrafa Cida Demarchi. Passeando pela arte figurativa contemporânea ao surrealismo, cada obra desta mostra simboliza de forma singular um universo muito peculiar. Sensibilidade, garra, força e sensualidade estarão representadas em cada traço, cada pincelada, cada rosto refletido nas obras, onde cada artista expressa à sua maneira a alma da mulher.

Por isso o tema Mulheres Espetaculares, de acordo com Marcela Lobo é uma homenagem para todas as artistas que retratam a mulher em seus trabalhos. “Esta iniciativa surgiu por ser uma data comemorada mundialmente, onde existe a busca pela igualdade, melhores condições de vida e o empoderamento da mulher na sociedade. Esta exposição expressa em suas obras a força da mulher guerreira e ao mesmo tempo feminina”, explica Marcela.

Mulheres Espetaculares é uma mostra que retrata todas as mulheres que diariamente batalham, trabalham e se dedicam a tudo e a todos com muito esmero. O visitante desta exposição encontrará diferentes expressões femininas coloridas diante de si que certamente o levará a uma reflexão para um mundo feminino contemporâneo, clássico e atual.

Sobre as artistas

Tânia Leal é artista plástica e professora de pintura, começou trabalhando com aquarela, depois óleo sobre tela e, por último, acrílica sobre tela. Quando criança, na escola, era sempre escolhida para fazer as capas dos trabalhos. Em 1977 graduou-se em Artes Plásticas na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Florianópolis, onde conheceu a História da Arte e aprendeu a lidar com os materiais e suas diversas formas artísticas.

Lucélia D`Roquett nasceu na Paraíba, iniciou sua carreira no Rio de Janeiro e está em Curitiba há 15 anos. A artista domina diversas técnicas de pintura, graduou-se em Licenciatura em Desenho em 2009 e é bacharel em Pintura pela EMBAP – Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Já realizou diversas exposições individuais e coletivas e ministra aulas de arte.

Cida Demarchi é membro da United Photo Press, uma ONG que atua há 27 anos na divulgação da arte (fotografia, pintura e escultura) através de exposições em museus da Europa e dos Estados Unidos; vice-presidente para o Brasil e curadora para fotografia da International Zarco Academy of Arts e vice-presidente para o Brasil e curadora da IAPAJ - International Association of Plastics Artists in Japan.

Serviço

Evento: Exposição Mulheres Especulares

Data: de 05 de março a 13 de abril de 2018.

Local: Espaço de Arte Francis Bacon – Ordem Rosacruz (AMORC)

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 - Bacacheri - 82515-260 - Curitiba, Paraná.

Entrada: Franca

Horário: de terça a sexta-feira das 13h30 às 17h.