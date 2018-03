Dia da Mulher vira a terceira melhor data do ano

Loja da Esalflores em Curitiba sepreparou para o Dia da Mulher (foto: Franklin de Freitas)

O Dia Internacional da Mulher é a terceira data comemorativa mais importante para o mercado de flores. A celebração mundial só perde em volume de vendas para o Dia dos Namorados e para o Dia das Mães. Presentear a mulher nesta data vemm ganhando força nos últimos anos. Até uma década atrás, o ato de presentear as mulheres ainda era esporádico, Mas a exposição da data e a adesão de setores da sociedade em torno dela, ajudaram a aquecer o mercado de presentes.

Na Esalflores, maior floricultura e garden center do Sul do Brasil, a expectativa é de um aumento significativo no movimento em relação aos dias normais. “A rosa é sem dúvida o carro-chefe de vendas no dia internacional da mulher. Recebemos muitas solicitações inclusive corporativas, de empresas que querem presentear colaboradoras e parceiras”, diz o diretor geral da Esalflores, Bruno José Esperança. Buquês e rosas avulsascorrespondem a mais de 90% das vendas na data.