Paranaenses devem receber quase R$ 8 mi com restituição residual

A partir das 9 horas de hoje, estará disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. No Paraná o benefício é para 3.683 contribuintes, que devem receber R$ 7,8 milhões.

O crédito bancário para estes contribuintes será realizado no dia 15 de março, totalizando R$ 170 milhões no País. Desse total, R$ 70.531.662,34 referem-se ao quantitativo de contribuintes de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 15.365 contribuintes idosos e 1.375 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Declaração 2018

Até o começo desta semana, mais de 947.356 declarações do IRPF 2018 já foram recebidas pela Receita Federal. O prazo de entrega termina em 30 de abril e são esperadas 28,5 milhões de declarações.

Ontem, a Receita lançou uma série de vídeos que apresentam, de forma simples, aspectos importantes sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF 2018). Os vídeos com as dicas estão no canal do Youtube da TV Receita.