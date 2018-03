Borda do Campo vai ganhar Feira de Abastecimento às quintas

A comunidade do bairro Borda do Campo pediu e Prefeitura de São José dos Pinhais atendeu: a partir do dia 15 de março, toda quinta-feira será dia de Feira de Abastecimento no bairro. Promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a feira será montada na Estrada da Roseira, próximo ao número 5.800, no estacionamento da Regional Bordaq do Campo, sempre das 16 horas às 21h30.

A Feira era um pedido antigo dos moradores, já que mais de 40 mil pessoas moram no bairro. Além de frutas e verduras, a feira vai contar com venda de artesanatos, lanches, pães, utilidades, caldo de cana, café, entre outros.