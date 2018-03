Grande Curitiba registra 16 casos de violência contra a mulher por dia

Manifestação de mulheres do MST, nesta quarta: novos atos na Capital ocorrem nesta quinta (foto: Franklin de Freitas)

É fato que as mulheres, em especial no último século, deram importantes passos no sentido de garantir a igualdade entre gêneros. Por outro lado, é fato também que, a despeito de todos os avanços, o machismo ainda faz parte da realidade brasileira. Prova disso é que apenas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) são registrados por dia uma média de 16 caos de violência contra a mulher.

Os dados, repassados ao Bem Paraná pelo Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do do Ministério Público do Paraná (MP-PR), indicam que entre 1º de janeiro e 15 de julho de 2015, último período com dados consolidados, a RMC registrou um total de 3.031 casos de violência física ou moral contra a mulher. Todos os episódios foram ou estão sendo apurados por inquérito policial junto ao MP-PR.

Até por conta disso, os últimos dias foram marcados pela luta feminina em Curitiba. Como hoje celebra-se o Dia Internacional da Mulher, março vira um convite à reflexão. Ontem, por exemplo, mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) fizeram uma manifestação no Centro de Curitiba. Já hoje acontece a Marcha das Mulheres, com concentração a partir das 16h30 na Praça 19 de Dezembro. O evento reunirá cerca de 25 entidades e aproximadamente 1,8 mil pessoas. No ano passado foram 5 mil.



Segundo Terezinha Beraldo Pereira Ramos, coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de Curitiba, as estatísticas de violência contra a mulher de fato chocam. Ela, porém, destaca que o alto número de denúncias deve ser encarado como algo positivo, uma vez que até pouco tempo a violência contra a mulher era algo silencioso. Portanto, o fato de as denúncias estarem ocorrendo sinalizaria uma mudança de comportamento.

“Os números chocam as pessoas, mas não chegam a me assustar, porque sabemos que isso são coisas históricas e persistentes. O que me tranquiliza é que as mulheres estão denunciando, o que mostra que elas estão encorajadas, não se sujeitam mais”, aponta a especialista, que também foi Secretária Municipal da Mulher de Maringá entre 2005 e 2012.

Para enfrentar o problema com eficiência maior, inclusive, ela explica que a Prefeitura de Curitiba, desde o início da gestão Greca, tem conjugado forças com o governo do Estado. Uma das medidas nesse sentido foi levar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher da Região Metropolitana para dentro da Casa da Mulher Brasileira, no bairro Cabral.

“Estamos trabalhando Curitiba com olhar para a Região Metropolitana. Temos uma demanda muito grande da RMC e não podemos desprezar essa mulher. Então essa foi a forma que encontramos para atuar junto com o Estado, trazendo o Centro de Referência para dentro da Casa da Mulher. É uma parceria bem sucedida”, comenta.

Curitiba concentra mais da metade dos casos, mas Bocaiúva tem maior taxa

Entre os 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), é justamente a Capital que concentra o maior número de ocorrências. Foram 1.647 no período, o equivalente a 54,34% do total de registros — vale destacar, porém, que Curitiba possui 53,42% dos 3,57 milhões de habitantes da RMC. Além disso, a taxa de ocorrências no município, de 86,3 casos para cada 100 mil habitantes, fica levemente acima da média da região, de 84,9.

São os municípios de Bocaiúva do Sul e de São José dos Pinhais que apresentam as maiores taxas de ocorrências, com 176 e 163 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Por outro lado, os municíos de Tijucas do Sul e Tunas do Paraná foram os únicos que não tiveram nenhuma denúncia que virou inquérito.

Na maioria dos casos em que a mulher deixa de denunciar verifica-se a existência de dependência emocional e econômica para com o agrressor.

‘Desconstrução de políticas públicas preocupa’, diz coordenadora

Terezinha Beraldo Pereira Ramos, coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de Curitiba, destaca ainda que um dos principais desafios a ser encarado pelo Poder Público nos próximos anos é frear a desconstrução de políticas públicas voltadas para a mulher, fruto crise econômica que tem ‘travado’ o Poder Executivo e também da ascensão de um governo conservador no âmbito federal.

“Passei por tdoas as ministras do governo federal e o que temos visto é uma desconstrução das políticas públicas. Éramos ministério, passamos a ser uma secretaria e até pouco tempo estávamos migrando de ministério para ministério - primeiro da Justiça, depois da Casa Civil, em seguida Direitos Humanos e agora voltamos definitivamente para a Casa Civil.

E isso é preocupante, porque num país com altos índices de violência contra a mulher e você desconstruir políticas públicas... É um retrocesso”, comenta.