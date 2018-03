Paraná já teve 76 casos suspeitos de febre amarela

O Ministério da Saúde atualizou, ontem, as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 6 de março de 2018), foram confirmados 846 casos de febre amarela no país, sendo que 260 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 3.234 casos suspeitos, sendo que 1.560 foram descartados e 828 permanecem em investigação, neste período.

O Paraná aparece no boletim com 76 casos suspeitos, com 67 já descartados e outros nove ainda em investigação. Em janeiro, Curitiba confirmou um caso importado, mas esse caso não aparece no balanço do Ministério.