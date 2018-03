Curitiba concentra mais da metade dos casos, mas Bocaiúva tem maior taxa

Entre os 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), é justamente a Capital que concentra o maior número de ocorrências. Foram 1.647 no período, o equivalente a 54,34% do total de registros — vale destacar, porém, que Curitiba possui 53,42% dos 3,57 milhões de habitantes da RMC. Além disso, a taxa de ocorrências no município, de 86,3 casos para cada 100 mil habitantes, fica levemente acima da média da região, de 84,9.

São os municípios de Bocaiúva do Sul e de São José dos Pinhais que apresentam as maiores taxas de ocorrências, com 176 e 163 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Por outro lado, os municíos de Tijucas do Sul e Tunas do Paraná foram os únicos que não tiveram nenhuma denúncia que virou inquérito.

Na maioria dos casos em que a mulher deixa de denunciar verifica-se a existência de dependência emocional e econômica para com o agrressor.