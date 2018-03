‘Desconstrução de políticas públicas preocupa’, diz coordenadora

Terezinha Beraldo Pereira Ramos, coordenadora de políticas para mulheres da Prefeitura de Curitiba, destaca ainda que um dos principais desafios a ser encarado pelo Poder Público nos próximos anos é frear a desconstrução de políticas públicas voltadas para a mulher, fruto crise econômica que tem ‘travado’ o Poder Executivo e também da ascensão de um governo conservador no âmbito federal.

“Passei por tdoas as ministras do governo federal e o que temos visto é uma desconstrução das políticas públicas. Éramos ministério, passamos a ser uma secretaria e até pouco tempo estávamos migrando de ministério para ministério - primeiro da Justiça, depois da Casa Civil, em seguida Direitos Humanos e agora voltamos definitivamente para a Casa Civil.

E isso é preocupante, porque num país com altos índices de violência contra a mulher e você desconstruir políticas públicas... É um retrocesso”, comenta.