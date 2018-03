Quem são as paranaenses? Conheça o perfil delas

Estufa do Jardim Botânico Lilas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (foto: Levy Ferreira/SMCS)

Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Apesar de ser uma data comemorativa para enaltecer a população feminina, os indicadores econômicos e sociais ainda mostram que elas, apesar de ocuparem posição importante na sociedade, ainda estão atrás na questão de gênero. Um indicador que persiste e mais incomoda é a média salarial. Enquanto o homem paranaense ganha em média R$ 2.441, a mulher tem salário médio de R$ 2.206.

Além disso, um estudo divulgado ontem na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD e PNAD Contínua) do IBGE, mostra que mulheres que trabalham dedicam 73% mais horas do que os homens aos cuidados e/ou afazeres domésticos. Em 2016, desagregando-se a população ocupada do país por sexo, as mulheres dedicavam 18,1 horas semanais aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos a mais de horas do que os homens (10,5 horas semanais).

Outro dado mostra a escolarização por gênero, onde elas também lideram. Tomando por base a população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo em 2016, as mulheres somam 23,5%, e os homens, 20,7%. Quando se comparam os dados com homens e mulheres de cor preta ou parda, os percentuais são bastante inferiores: 7% entre os homens e 10,4% entre mulheres. O IBGE reuniu informações de três pesquisas no levantamento: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).

Economia perde R$ 2 bilhões/ano com as mortes por câncer de mama

O Dia Internacional da Mulher, além de celebrar vitórias femininas, serve para lembrar que ainda há muitas dificuldades para serem superadas, como é o caso da maior atenção à saúde da população feminina. Quase 60 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama em 2018, principal tumor que atinge as mulheres. Grande parte terá no SUS a única via para conseguir tratamento.

O câncer de mama é responsável por 14.206 óbitos anuais e, por esse motivo, a cada ano, a economia brasileira perde R$ 2 bilhões, gerando recuo da produtividade para o país. Os dados serão divulgados hoje pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).

As paranaenses