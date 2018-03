‘Mulher não se vê ligada à política’, diz pesquisadora da UFPR

Com parte das medidas de combate à desigualdade de gênero na política, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lança hoje um curso de formação política para mulheres. Segundo a superintendente de Comunicação da UFPR, Luciana Panke, pesquisadora da área e professora do curso de pós-graduação em Ciência Política, a predominância dos homens não é esclusividade do Paraná ou do Brasil.

Ela relaciona quatro principais fatores: cultural, tendo em vista o papel da mulher na sociedade; partidário, pois partidos boicotam investimentos em candidaturas femininas; resistência das próprias mulheres, que veem na política um ambiente ‘sujo’; e familiar, já que as mulheres não conseguiriam consiliar a liderança com tarefas atribuidas a elas em sociedade.

“A questão cultural, na qual se atraiu a população em geral, cargos de liderança ainda são reservados a figura masculina. A figura feminina está atrelada à maternidade e a cargos de subordinação. Várias das entrevistadas nessa minha pesquisa falaram que quando estavam em campanha escutavam na rua, de outras mulheres, inclusive, ‘olha, você é muito legal, só que política não é lugar para mulher’. A sociedade ainda determina quais sãos os lugares tanto para homens quanto para mulheres”, conta.

Entre as entrevistadas para a pesquisa, muitas relataram preconceito. “A mulher, ela mesma, não se vê ligada à política. O sistema é relacionado como ‘sujo’, ‘corrupto’, e a figura feminina muitas vezes é relacionada à pureza, à honestidade, etc. E elas não se veem nesse hall por achar que vão manchar a própria imagem, que não querem ‘entrar no esquema’”, contata.

Outro fator está dentro dos próprios partidos. “A mulher que se engaja em um partido está lá para fazer mobilização, chamar para encontros, mas fica no fundo da sala organizando o café, coisas que acham que é ‘serviço de mulher’, coisa beneficente, que tem esteriótipo’. Não estão nas diretorias. Uma das queixas recorrentes dessas mulheres é que não recebem apoio financeiro para as campanhas, nem treinamento”, afirma.

“Somando esses fatores à família. Se ela é casada, tem companheiro, nem sempre esse homem apoia essa decisão e acabam terminando o relacionamento. Como a campanha também é moldada em um horário masculino, já que atribuisse a ela a maternidade também elas não conseguem participar dos jantares à noite, etc”, conclui.