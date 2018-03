Mega-Sena acumula outra vez e deve pagar R$ 45 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.020 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (7), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 02, 36, 46, 48, 57 e 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 45 milhões. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 67.325,96 Quadra - 4 números acertados - 4530 apostas ganhadoras, R$ 976,66

LOTOFÁCIL

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.633 da Lotofácil. Cada um dos bilhetes vai render a premiação de R$ 1.502.292,83. Os números sorteados nesta quarta-feira (7), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 1,7 milhão. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.502.292,83 14 acertos - 743 apostas ganhadoras, R$ 1.499,84 13 acertos - 23158 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 305156 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1637844 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.623 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (7), em São Paulo, foram os seguintes: 36, 55, 60, 62 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 8 milhões. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 94 apostas ganhadoras, R$ 6.489,85 Terno - 3 números acertados - 7054 apostas ganhadoras, R$ 130,04 Duque - 2 números acertados - 178964 apostas ganhadoras, R$ 2,81

FEDERAL

O concurso 05264 da Federal também ocorreu nesta quarta-feira (7). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete - 44276 - 350.000,00 2º bilhete - 29161 - 18.000,00 3º bilhete - 05456 - 15.000,00 4º bilhete - 41270 - 12.000,00 5º bilhete - 60061 - 10.023,00