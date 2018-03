Inter joga mal e não sai do zero com o Cruzeiro-RS

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O time reserva do Inter não foi bem. A exemplo do que tinha acontecido contra o São Luiz, os suplentes criaram muito pouco e escaparam da derrota para o Cruzeiro-RS graças a boa atuação do goleiro Marcelo Lomba e a incapacidade do rival. Nesta quarta-feira (7), o placar de 0 a 0 ainda não assegurou ao time colorado vantagem nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Inter precisa ficar entre os quatro primeiros para decidir o mata-mata em casa. Mas matematicamente ainda não atingiu isso.

Com 18 pontos, está apenas dois na frente do quinto colocado, atualmente o São Luiz. Já o Cruzeiro-RS segue ameaçado de rebaixamento com nove pontos. Foi o quarto jogo do time reserva sem gols. A opção de preservar titulares do Inter se deu em razão do clássico Gre-Nal. O jogo está marcado para domingo, às 17h, no Beira-Rio.

Já o Cruzeiro-RS encerra a primeira fase contra o Caxias no mesmo dia e horário. Foi o Cruzeiro que teve as principais chances do primeiro tempo. Não tinha sido mais forte até o fim dos 45 minutos iniciais, quando um passe nas costas da zaga encontrou William Kozlowski, que bateu e o goleiro Marcelo Lomba defendeu.

No rebote Claudio Winck afastou o que seria o gol do adversário. No segundo tempo, o técnico Odair Hellmann tratou de preservar até quem é opção para o Gre-Nal. Por isso, Roger, que pode atuar por força da contratura na cervical de Leandro Damião, saiu logo de cara. Em seguida, Nico López, que também deve jogar o clássico em razão da lesão de William Pottker, saiu. Ruan, que não foi bem nas oportunidades que recebeu como lateral direito, sua posição de origem, foi melhor improvisado na esquerda.

Foi a partir dos pés dele que o Inter criou um pouco mais no segundo tempo. E aos 38 minutos, Marcinho perdeu oportunidade de marcar sem goleiro após cruzamento. Teve tempo de dominar e bater cruzado, e a zaga afastou antes que a bola estufasse a rede.

CRUZEIRO-RS Deivity; Lucas Carvalho (Foguinho), Fernando Pinto, João Guilherme, Jonathan; Dê, Ben Hur, Wagner, William Kozlowski (Michel); Reinaldo, França (Saldanha). T.: Ben Hur Pereira

INTERNACIONAL Marcelo Lomba; Claudio Winck, Thales, Rodrigo Moledo, Ruan; Gabriel Dias, Fabinho, Nico López (Brenner), Camilo, Juan Alano (Wellington Silva); Roger (Marcinho). T.: Odair Hellmann

Estádio: Vieirão, em Gravataí (RS) Juiz: Douglas Silva Cartões amarelos: Fernando Pinto, França e Reinaldo (Cruzeiro); Juan Alano, Marcinho e Gabriel Dias (Inter)