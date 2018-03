Descoberta a mais antiga garrafa com mensagem jogada ao mar

Um grupo de amigos em uma praia australiana encontrou uma garrafa com uma mensagem em janeiro. O objeto estava semienterrado na areia de uma praia de Wedge Island, a 160 km ao norte de Perth. Museólogos do Western Australia Museum (WAM) analisaram o objeto e descobriram que a garrafa foi lançada ao mar há 132 anos– o que a torna a mais antiga garrafa com mensagem jogada ao mar na história. Após semanas de investigação, determinou-se que a garrafa foi lançada em 12 de junho de 1886 no oceano Índico do navio alemão Paula, no âmbito de uma experiência científica para estudar as correntes marítimas e melhorar as rotas nos mares e oceanos. A mensagem estava úmida, enrolada de um jeito bem apertado, e quase apagada. Entre 1864 e 1933, o Deutsche Seewarte, o Observatório Naval Alemão, lançou milhares de garrafas ao mar com a mesma mensagem.

Acidente

Atriz e filha de 4 anos são atropeladas; criança morre

A atriz Ruthie Ann Miles foi hospitalizada nesta segunda-feira (5), depois de ser atropelada por um carro em Nova York, num acidente que matou sua filha de 4 anos e outra criança, de acordo com a imprensa local. Miles venceu um Tony com a peça da Broadway “The King and I” (O Rei e Eu), e também era conhecida por seu papel na série “The Americans”. A atriz está grávida e seu estado atual é considerado estável. O acidente aconteceu quando uma motorista supostamente passou pelo sinal vermelho em um cruzamento no Brooklyn. Cinco pessoas foram atingidas, incluindo as duas crianças que morreram, a atriz e outros dois adultos.

Polêmica

DiCaprio é processado por não fazer pesquisa ‘correta’ de personagem

Um ex-executivo da Stratton Oakmont, empresa que foi retratada no filme ‘O Lobo de Wall Street’, está processando o ator Leonardo DiCaprio e os produtores do longa por difamação. Andrew Greene, que foi o diretor jurídico da empresa nos anos 1990, entrou com a ação em 2014 afirmando que o personagem Nicky ‘Rugrat’ Koskoff (interpretado por P.J. Byrne) foi inspirado nele e que os crimes que ele comete no filme refletem negativamente na sua imagem. A revista ‘The Hollywood Reporter’ obteve os depoimentos de DiCaprio e dos produtores. A defesa de Greene diz que os atores e produtores fizeram uma pesquisa mal feita e o que está no filme não condiz com a realidade. Em depoimento, o diretor Martin Scorsese disse que não conversou com ninguém da companhia e baseou seu roteiro em um livro escrito pelo próprio Jordan Belfort.

Redes sociais

William Bonner responde internauta que chamou sua namorada de feia

William Bonner, 54 anos, respondeu uma internauta que chamou sua namorada de “feia” no Instagram após o apresentador publicar uma foto dos dois nesta segunda (5). “Mulher feia”, disse a usuária da rede social. Em resposta, o âncora do “Jornal Nacional” (Globo), escreveu: “Você segue mil setecentos e vinte contas no Instagram e escolhe a minha para dar uma demonstração pública de indelicadeza? Devo ser alguém com muita sorte!” Nos comentários seguintes, a grande maioria das pessoas defendeu Bonner e a namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Cinema

Garoto recria cena de ‘Pantera Negra’ e chama a atenção dos atores do filme

Um garoto da Flórida (EUA) chamado Jordan chamou a atenção dos atores que participaram do filme ‘Pantera Negra’ ao recriar no Instagram uma das cenas da produção no desafio que ficou conhecido como #M’BakuChallenge. No vídeo, postado por sua mãe na rede social, o garoto imita uma das primeiras cenas do filme, em que M’Baku (Winston Duke) desafia o protagonista T’Challa (Chadwick Boseman) Segundo sua mãe, Jordan assistiu ao filme cinco vezes e memorizou as falas da cena. “Garoto, você acertou direitinho!”, comentou Michael B. Jordan, que interpreta o vilão Killmonger, no vídeo. “Eu não conseguiria ter feito melhor”, escreveu Duke.

Níver do dia

Leticia Sabatella

Atriz mineira, paranaense de criação

47 anos