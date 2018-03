Slogan da exposição: “Meu lugar na sociedade” (foto: Gabriel Bonfim)

A mulher e o seu lugar no mundo são o centro dos registros da nova exposição do fotógrafo brasileiro radicado na Suíça Gabriel Bonfim, que estreia em Curitiba em 07 de março (quarta-feira), véspera do Dia Internacional da Mulher. A mostra recebeu o título ‘M’, como referência a ‘mulher’ e, também, a ‘Maria’, nome feminino mais popular na América do Sul, apresentando mulheres marginalizadas e que lutam para reconquistar seu espaço na sociedade, como Maria da Penha, a atriz anã Juliana Caldas, entre outras.

Em duas salas do Museu da Fotografia (no Solar do Barão), a exposição conta com fotografias em cores das mulheres apresentadas neste trabalho, além de uma videoinstalação em 11 telas e uma série de 12 imagens da coleção Portraits do acervo de arte de Gabriel Bonfim, com retratos feitos por ele em vários lugares do mundo.

Curitiba é a primeira cidade a inaugurar a exposição, que também será apresentada em São Paulo (em 08/03) e no Rio de Janeiro (14/03). “É uma cidade importante no âmbito nacional. Além de uma referência no campo da fotografia, verifiquei que há uma grande quantidade de grupos e instituições que lutam pelos direitos das mulheres na capital paranaense”, observa Gabriel Bonfim. Curitiba será a cidade em que ‘M’ permanecerá por mais tempo em cartaz, de 07 de março até 10 de junho, podendo ser visitada de terça a sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h, e no sábado e domingo das 12h às 18h. A entrada é gratuita.

A exposição ‘M’ tem como slogan ‘Meu lugar na sociedade’, e nela Gabriel Bonfim retrata cenas aparentemente comuns na vida de mulheres brasileiras. No registro da transexual na escadaria Selarón, no Rio de Janeiro, ou da Ialorixá na igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, as imagens descortinam histórias que levam o espectador a perceber algumas das dificuldades enfrentadas por essas mulheres.

O projeto desta exposição surgiu em 2013, em meio à sessão de fotos de Melissa, cuja história de luta por aceitação fez o fotógrafo iniciar uma pesquisa por nomes para compor a série. “Contrastar a beleza do lugar e a dor daquela história me fez querer retratar tantas outras mulheres e suas lutas cotidianas”, conta o fotógrafo.

Serviço

Exposição “M”, de Gabriel Bonfim

Onde: Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba (Presidente Carlos Cavalcanti, 533 (Solar do Barão) - Centro

Quando: Período de exposição: 07/03/18 a 10/06/18. Horários de visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e 14h às 18h, sábado e domingo, das 12h às 18h

Telefone: (41) 3321-3260

Entrada gratuita