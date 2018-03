TJ-PR condena ex-prefeito de Foz por improbidade

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) condenou Paulo Mac Donald Ghisi (PDT), ex-prefeito de Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná) por improbidade administrativa, nesta quarta-feira (7). A condenação saiu porque o TJ acatou um recurso do Ministério Público (MP).

Com a condenação, o ex-prefeito perde os direitos políticos por três anos, e deverá pagar multa equivalente a dez vezes o salário que recebia na prefeitura. A defesa do ex-prefeito informou que vai recorrer.

Na ação, de 2015, os promotores afirmam que Ghisi assumiu diversas despesas em 2012, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o MP, as dívidas assumidas nessa época chegam a R$ 40 milhões de reais.