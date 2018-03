Record joga pressão em “cast” e não aceita mais perder para o SBT

Cobrança de resultados, nas TVs, como em qualquer lugar ou campo de atividade, sempre existiu e nunca vai deixar de acontecer. No caso da Record, fiquem todos avisados, será ainda maior porque as seguidas derrotas para o SBT, mesmo com custos operacionais bem mais elevados que a sua concorrente, de acordo com o pessoal de lá, chegaram ao limite do insuportável. A ordem que passa a vigorar, em se tratando de todos, é virar esse jogo imediatamente, inclusive com o aviso de que haverá uma cobrança como jamais existiu em cima disso. Daqui em diante, os programas que não alcançarem resultados satisfatórios de audiência ou não apresentarem eficiência comercial não terão uma segunda chance. E ninguém, nem mesmo os mais estrelados, estará livre disso. Trata-se de uma mensagem que nada tem de disfarçada ou subliminar. Perder para a Globo, ao contrário do que se pensou no passado, passou agora a ser natural e perfeitamente aceitável, mas para o SBT jamais.

Questão interna

Como a Globo, a partir de agora, irá “atuar” dentro do espaço de produtoras independentes, como a O2, para proteger seus funcionários? Pergunta feita, mas ainda sem resposta. A única manifestação existente ainda é a do comunicado, distribuído após o vazamento de fotos de Paolla Oliveira: “Estão sendo aprimoradas as medidas de segurança, com novos procedimentos, que serão ainda mais rígidos em gravações fora dos Estúdios Globo”.

Pioneira

Nesta quinta, Dia Internacional da Mulher, o programa ‘Cartão Verde’, da Cultura vai receber Regiani Ritter, uma das primeiras mulheres brasileiras a se tornar repórter de campo e comentarista esportiva. Atualmente, aos 71 anos, Regiani trabalha na rádio Gazeta com o programa ‘Disparada no esporte’.

Na paralela

Monica Salgado, repórter do ‘Vídeo Show’, investindo em novos negócios, está lançando uma linha de bolsas, batizadas com nomes de mulheres importantes na vida dela. São 14 peças no total.

Fantasmagórica

A rede CNT é tão comprometida com o que faz e tem tanto zelo pela sua imagem, que na sua grade de programação de Salvador consta o ‘Programa do Lício’. Duas coisinhas apenas: seria tudo normal se o programa ainda estivesse no ar e o seu apresentador, Lício Oliveira, não tivesse falecido em julho passado.

Cinema

Cacá Diegues fará as vezes de supervisor no texto de ‘De perto, ela não é normal’, escrito pela Suzana Pires. Um filme da peça dela. Os dois fecharam parceria na terça-feira. Se tudo correr como se espera, começa a rodar já em junho.

Lance interessante

Muito na dele, o SBT está preparando uma série, ‘Paixões Brasileiras’, com destaque para a cultura, turismo e peculiaridades das mais diferentes regiões do nosso país. É o primeiro trabalho produzido em rede, com a participação efetiva de todas as suas emissoras.

Particularidade

O “Tamanho Família”, do Márcio Garcia, como programa de temporada, vai voltar na Globo. Até aí, normal. O interessante é que, entre os seus convidados ilustres, um deles será o Ricardo Pereira competindo com a Mariana Rios. Gravaram terça-feira. A família do ator veio de Portugal especialmente para participar. Estreia dia 15 de abril.

Aos poucos

Aos poucos vai ganhando forma o novo programa do Milton Neves, aos domingos, na Band. Direção de Celso Tavares, com a segurança de muitos quilômetros rodados e o horário de exibição será o que era do “Pânico”, a partir de 9 da noite. Não tem data de estreia fixada ainda.

Cancelado

A Globo cancelou a participação especial da cantora Paula Fernandes em “Deus Salve o Rei”. Uma “decisão artística”, diz a emissora, uma vez que a novela vai tomar um rumo diferente e não cabia agora a presença de Paulina, uma freira que seria interpretada por Paula.

Marília Cabral

Pastelão – Nesta quinta e sexta, as atenções em ‘O Outro Lado do Paraíso’ estarão voltadas para o flagra de Nádia (Eliane Giardini). Ela irá pegar o marido, o juiz Gustavo (Luis Melo), na cama e no bordel com Leandra (Mayana Neiva). O autor Walcyr Carrasco vai jogar muita comédia nessa sequência, com tapas e puxão de cabelo para todos os lados. Como vingança, Nádia passará a ter encontros com Odair (Felipe Titto). Na foto Melo e Giardini se divertem passando o texto

Bate – Rebate

Miro, um comprador de esmeraldas, vai entrar em ‘O Outro Lado do Paraíso’ e depois se envolver com Mayana Neiva...

...O dono do papel será anunciado em breve...

...Bel Kutner já grava como filha de Mercedes (Fernanda Montenegro).

Tudo certo para a estreia de ‘Cozinha do Bork’, com Daniel Bork e Jiang Pu, próxima segunda-feira, às 8h50 na Band.

Os primeiros capítulos de ‘Segundo Sol’, próxima das nove na Globo, vão receber uma atenção muito especial da casa...

...A ideia é não ser surpreendida por erros.

‘Domingo Legal’ e ‘Eliana’ voltam inéditos neste domingo, no SBT...

...Portiolli fará uma homenagem a Mara Maravilha, enquanto o ‘Eliana’ terá Jojo Toddynho, Danilo Gentili, Diguinho, Matheus Ceará e Narcisa no júri do ‘Famosos da Internet’.

A Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), organização social gestora da TV Escola e TV INES, assumiu a gestão integral da Cinemateca Brasileira...

· ...O contrato, de três anos, assinado entre os Ministérios da Educação (ao qual as emissoras geridas pela ACERP estão vinculadas), da Cultura e a Associação Roquette Pinto, confere à organização a execução das atividades da Cinemateca, que possui o maior acervo audiovisual da América Latina.

C´est fini

No próximo sábado, na Record, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, Sabrina Sato vai mostrar uma gravação com as primeiras mulheres da história que se formarão oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Além de conhecer a rotina dessas pioneiras, que disputaram uma das 40 vagas do Exército com outras 7 mil mulheres, Sabrina irá ainda pilotar um tanque de guerra. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!