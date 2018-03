Cruzeiro bate URT e segue invicto no Mineiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu a URT por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (7), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, e permanece invicto na competição. Rafael Sóbis, Arrascaeta e Thiago Neves marcaram os gols do jogo ocorrido no Mineirão. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permanece na primeira posição, oito pontos à frente do América-MG, vice-líder do torneio. A URT está no oitavo lugar, com 12. Rafael Sóbis foi o principal nome do Cruzeiro na vitória sobre a URT. O atacante participou dos três gols no triunfo celeste. Ele marcou o primeiro e, depois, deu os passes para os gols de Arrascaeta e Thiago Neves. A partida também marcou o fim de um jejum de Thiago Neves, que não balançava as redes havia quatro jogos. O meia-atacante não deixava a sua marca desde 24 de janeiro passado, quando o Cruzeiro venceu o Uberlândia por 4 a 0 no Mineirão. Neste período, o atleta se ausentou de alguns jogos por se queixar de dor muscular. Com a vitória, o Cruzeiro quebrou um recorde da fase inicial do Campeonato Mineiro. É a primeira vez que um time supera a marca de 26 pontos nas 11 rodadas desde que o torneio adotou o atual formato, com 12 equipes. Com o triunfo sobre a URT, os comandados de Mano Menezes alcançam a marca de 28 pontos em 11 partidas. CRUZEIRO Fábio; Lucas Romero, Dedé, Digão, Marcelo Hermes; Lucas Silva, Bruno Silva (Ezequiel), Mancuello (Robinho), Thiago Neves (Raniel), Arrascaeta; Rafael Sóbis. T.: Mano Menezes URT Carlão; Carlinhos, Dão, Victor Sallinas, Jean Carioca (Rodolfo); Douglas Maia, Jô, Bruninho, Eduardo Ramos (Luis Felipe); Felipe Alves, Raphael Macena (Diogo Orlando). T.: Rodrigo Santana Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Ronei Cândido Alves (MG) Cartão amarelo: Egídio, Digão, Rafael Sóbis, Lucas Romero (Cruzeiro); Dão, Bruninho, Victor Sallinas (URT) Gols: Rafael Sóbis, aos 17min, Arrascaeta, aos 23min, e Thiago Neves, aos 41min do primeiro tempo