Corinthians vence com gol no fim e se classifica no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista ao derrotar o Mirassol por 1 a 0, nesta quarta (7), no Itaquerão. Emerson Sheik fez o único gol da partida. Com a vitória, a equipe chegou aos 20 pontos no Grupo A e, na pior das hipóteses, será o segundo colocado. Se vencer o Botafogo, em Ribeirão Preto, na última rodada, ficará em primeiro. O técnico Fabio Carille manteve o esquema sem centroavante, com Clayson e Lucca pelas pontas. As mudanças foram as estreias do lateral esquerdo Sidcley e de Ralf no meio-campo. Maycon foi deslocado para o meio-campo, já que o técnico Fabio Carille não contou com Gabriel (suspenso) e Renê Júnior (lesionado). A não ser pela vontade de Sidcley, o Corinthians mostrou muito pouco no primeiro tempo. Aos 16 min, Rodriguinho poderia até ter conseguido causar alguma emoção no jogo, mas chutou fraco quando estava livre na área, após cobrança de falta de Jadson. A partir dos 30 min, os donos da casa começaram a se soltar mais em campo e colocar velocidade pelo setor esquerdo. Mas faltava alguém na área para finalizar. Rodriguinho chutou da meia-lua aos 46 e protagonizou o melhor momento do Corinthians antes do intervalo. Fernando Leal defendeu. O Mirassol não levava qualquer perigo e Cássio foi apenas um espectador da partida no primeiro tempo, a não ser por um chute de Douglas Baggio de longe. Diante desse cenário, os visitantes apenas poderiam ameaçara em lances de bola parada e quase acidentais. Foi assim que o gol quase saiu no início do segundo tempo, quando Ralf desviou falta de Xuxa por cima do travessão. Para tentar deixar o time mais incisivo, Carille trocou as posições de Jadson e Lucca, deixando este último mais como centroavante, pelo centro do ataque. Em seguida, o meia saiu para dar lugar a Emerson Sheik, uma opção de maior velocidade. A mudança levou algum tempo para surtir efeito. Mas quando isso aconteceu, decidiu o jogo. O único momento em que Sheik foi visto em campo até os 42 minutos foi ao tentar cavar pênalti em lance que poderia ter recebido cartão amarelo por simulação. Lutando contra o rebaixamento, o Mirassol se arriscava em lances esporádicos e Marlon chutou uma falta com certo perigo. Quem conseguisse mostrar em campo lance de alguma categoria ganharia a partida. Foi Emerson Sheik quem fez isso. A três minutos do fim ele pegou rebote da zaga e acertou chute no ângulo esquerdo para decretar o 1 x 0. Foi o primeiro gol dele desde que voltou ao Corinthians, neste ano. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Sidcley; Ralf, Maycon, Rodriguinho, Jadson (Emerson Sheik); Lucca (Pedrinho), Clayson (Mateus Vital). T.: Fábio Carille MIRASSOL Fernando Leal; Danilo Boza, Wellington, Edson Silva, Marlon; Wellington Reis (Riccieli), Paulinho (Luís Oyama), Xuxa; Douglas Baggio (Dalberto), Zé Roberto, Gilsinho. T.: Moisés Egert Estádio: Itaquerão, em São Paulo Público: 15.144 (total: 15.388) Renda: R$ 611.717,50 Juiz: Vinícius Gonçalves Araujo Cartões amarelos: Fagner, Rodriguinho e Clayson (Corinthians); Wellington Reis, Gilsinho e Edson Silva (Mirassol) Gol: Emerson Sheik, aos 42 minutos do segundo tempo