Confusão com policiais provoca acidente entre torcedores do Santa Cruz e deixa feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Santa Cruz empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), mas o clássico pernambucano teve uma nota triste. Uma confusão com a Polícia Militar no fim do primeiro tempo fez com que vários torcedores se acidentassem na Ilha do Retiro. Diversas pessoas presentes no estádio relataram à reportagem que os policiais usaram grande quantidade de gás de pimenta para intervir quando um torcedor tentou acender um sinalizador. O homem, que estava na parte superior, correu arquibancada abaixo e fez com que os demais torcedores do Santa Cruz, desesperados, caíssem em uma espécie de avalanche e se espremessem contra a grade. A grade foi derrubada para que as pessoas atingidas pudessem sair para o campo, mas várias ultrapassaram a divisória mesmo sem necessidade. As ambulâncias não param de chegar ao estádio para atendê-los. A cena no gramado da Ilha do Retiro ainda é preocupante depois de 10 minutos do fim da partida. Cerca de 30 pessoas estão sendo atendidas. JOGO NORMAL Apesar de toda a confusão, as autoridades responsáveis optaram pela continuidade da partida. Durante todo o segundo tempo, foi possível observar a movimentação das ambulâncias e o atendimento aos torcedores atrás do gol do Sport. "Nós avaliamos. O pessoal médico avaliou que o atendimento tinha sido rápido. Não havia ninguém com risco de morte, as ambulâncias estavam em deslocamento. Não havia impedimento de ambulância fazer atendimento. Ficaram aqui todas as pessoas que por ventura tenha resquício de inalação de gás", explicou Evandro Ferreira, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. "Não foi briga, não foi nada. Algum torcedor conseguiu penetrar com sinalizador pela revista. E acendeu sinalizador, o que assustou e gerou um atrito, um esmagamento contra as pessoas que estavam embaixo. A polícia diz que usou o gás de pimenta depois que o portão foi arrebentado. Mas é evidente que a própria polícia tem mecanismo de averiguação do choque", acrescentou.