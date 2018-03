ATUAÇÕES: Wilson e Rusch foram os melhores do Coritiba na Vila Capanema

Wilson contra o Paraná: duas defesas difíceis (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba perdeu por 2 a 0 para o Paraná Clube, nessa quarta-feira à noite, na Vila Capanema, pelo Campeonato Paranaense. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coritiba. Clique aqui para ver as notas para os jogadores do Paraná.



Wilson (7,0)

Fez duas defesas difíceis. Sem culpa nos gols do Paraná.

Marcos Moser (4,5)

Mostrou vontade, mas foi facilmente envolvido. Pouco apoiou.

Thalisson Kelven (4,0)

Merecia ser expulso por agressão a Zezinho. Fora isso, razoável.

Romércio (5,0)

Atuação irregular, com bons momentos e alguns erros.

Léo Andrade (5,0)

Não foi bem na marcação e também na saída de bola.

João Paulo (6,0)

Bem nas bolas longas e na distribuição do jogo pelo meio.

Julio Rusch (6,5)

Dois passes sensacionais. Mostrou visão e qualidade técnica.

Thiago Lopes (4,5)

Um chute para longe. Fora isso, pouco útil com e sem a bola.

Kady (5,0)

Entrou aos 20-2º. Não conseguiu participar do jogo.

Iago Dias (5,0)

Duas boas jogadas. Fora isso, errou na maioria das jogadas.

Yan Sasse (sem nota)

Entrou aos 36-2º. Jogou pouco tempo.

Guilherme Parede (5,0)

Uma boa jogada. Fora isso, errou na maioria dos lances.

Alvarenga (sem nota)

Entrou aos 29-2º. Entrou no fim. Jogou pouco tempo.

Alecsandro (5,0)

Sacrificado por um time que não sabe cruzar e nem acionar o pivô.