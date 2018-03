Senado aprova projeto que garante à defesa acesso a provas durante investigação

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (7) um projeto de lei que permite que o acusado tenha acesso a provas ainda na fase de inquérito, antes do fim da investigação. O texto segue agora para a Câmara, onde precisa ser aprovado para ter validade. O argumento do autor, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), é de que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem uma súmula vinculante que já reconhece que a defesa tem direito ao "amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito ao contraditório". A medida, contudo, gerou questionamentos por parte do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). "Na prática, isso dificulta ainda mais a punição dos poderosos, com acesso a advogados contratados a peso de ouro, tornando a condenação de crimes de colarinho branco praticamente impossível. Além de enfraquecer a Lava-Jato", argumenta. O texto validado pelo plenário do Senado, contudo, apresenta uma ressalva de que o direito ao acesso às provas pode ser suspenso caso o juiz identifique que a defesa pretende atrapalhar o curso das investigações. Esse dispositivo foi acrescentado pelo senador João Capiberibe (PSB-AP).