Grêmio vence São Paulo-RS e encaminha vaga na volta de Arthur

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está virtualmente classificado às quartas de final do Campeponato Gaúcho. Mas não foi fácil. Nesta quarta-feira (7), na Arena, o time tricolor teve grandes dificuldades ofensivas e venceu o São Paulo-RS por 1 a 0, com um gol de pênalti, convertido por Maicon no segundo tempo. A vaga na próxima fase depende de um resultado no complemento da penúltima rodada. Com 13 pontos, o Grêmio aguarda resultado de São José x Juventude. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (Brasília), no Passo D'Areia, e, se o time de Caxias do Sul não vencer, a vaga do Tricolor está assegurada. O jogo desta quarta-feira também fica marcado pela volta de Arthur, que entrou na etapa final após 98 dias fora por lesão no tornozelo esquerdo. A atuação do Grêmio, mesmo com força máxima, não foi boa. O domínio territorial foi estéril por conta da falta de criatividade. Sem Luan, com edema na coxa direita, Cícero começou na função, e, depois, foi a vez de Thonny Anderson tentar atuar ali. Cícero não produziu muito. Ainda no primeiro tempo, passou a recuar um pouco mais. No intervalo, foi puxado para trás de vez. Essas mudanças repetem o que se tornou rotina no Grêmio 2018: ir mexendo no camisa 10 ao longo das partidas, do ataque para linhas mais defensivas. O Grêmio sentiu a falta de um jogador à frente da área adversária. Cícero e Jailson se alternaram para ocupar a função, mas não conseguiram ajudar o time no primeiro tempo. A etapa foi de domínio, mas sem contundência. As melhores chances foram em cobranças de falta de Ramiro ou em chutes de média e longa distância. Na etapa final, as entradas de Thonny Anderson e Alisson deixaram o Grêmio mais agudo. Com Ramiro recuado para lateral direita e Cícero na função de volante, o Tricolor adotou postura ofensiva e conseguiu criar mais. Com volume e intensidade, o rendimento foi melhor. Mesmo melhor, o Grêmio não resolveu com a bola rolando. A saída foi marcar de pênalti. Alisson foi empurrado na ponta direita, e a arbitragem não titubeou. Na cobrança, Maicon converteu e garantiu a vitória aos 21 minutos. GRÊMIO Marcelo Grohe; Leonardo Gomes (Thonny Anderson), Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson (Alisson), Maicon, Ramiro, Cícero, Everton; Hernane. T.: Renato Gaúcho SÃO PAULO-RS Nícolas; Falcão, Gulithi, Pedro, Felipe; Marcelo (Ricardo), Labarthe, Pico, Thiago Silva (Rafael Paraíba); Janderson, Marlon (Lorran). T.: Ernesto Guedes Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Público: 11.976 pessoas (10.165 pagantes) Renda: R$ 344.717,00 Juiz: Márcio Coruja Cartões amarelos: Labarthe, Marcelo, Ricardo, Felipe, Pico (São Paulo-RS) Gols: Maicon, aos 21 minutos do segundo tempo