FUTEBOL Campeonato Paulista Primeira fase - 11ª rodada Corinthians 1x0 Mirassol Novorizontino 2x1 Santos Linense 1x0 Santo André Campeonato Carioca Taça Rio - 4ª rodada Vasco 0x0 Fluminense Boavista 0x3 Flamengo Portuguesa-RJ 2x1 Nova Iguaçu Madureira 0x2 Cabofriense Macaé 1x1 Volta Redonda Campeonato Mineiro Primeira fase - 10ª rodada Cruzeiro 3x0 URT América-MG 2x0 Caldense Boa Esporte 2x1 Patrocinense Tombense 1x0 Tupi Democrata 4x3 Villa Nova Campeonato Gaúcho Primeira fase - 10ª rodada Grêmio 1x0 São Paulo-RS Cruzeiro-RS 0x0 Internacional Brasil-RS 1x1 Avenida Caxias 1x1 São Luiz Veranópolis 3x1 Novo Hamburgo Campeonato Paranaense Segundo turno - 2ª rodada Paraná 2x0 Coritiba Cascavel 0x2 Cianorte Maringá 2x0 Foz do Iguaçu Prudentópolis 1x2 Atlético-PR União 4x0 Rio Branco Toledo 1x0 Londrina Campeonato Baiano Primeira fase - 9ª rodada Bahia 6x1 Jequié Fluminense de Feira 1x2 Vitória Atlântico 1x3 Juazeirense Jacobina 2x0 Vitória da Conquista Jacuipense 0x1 Bahia de Feira Campeonato Pernambucano Primeira fase - 10ª rodada Sport 1x1 Santa Cruz Belo Jardim 2x2 Náutico Central 2x1 Salgueiro América-PE 2x0 Pesqueira Acadêmica 0x2 Flamengo Arcoverde Liga dos Campeões da Europa Oitavas de final - jogo de volta Tottenham (ING) 1x2 Juventus (ITA)* Manchester City (ING)* 1x2 Basel (SUI) *classificados Copa Sul-Americana Primeira fase - jogo de volta Cerro (URU)* 2x0 Sport Rosario (PER) General Díaz (PAR)* 2x1 Barcelona (EQU) Sporting Cristal (PER) 2x1 Lanús (ARG)* Deportivo Cuenca (EQU)* 3x0 Sportivo Luqueño (PAR) *classificados