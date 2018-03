Duas pessoas são mortas a tiros em reduto boêmio no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram mortas a tiros na praça São Salvador, reduto boêmio no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio, por volta das 23h30 desta quarta-feira (7). Testemunhas disseram à Polícia Militar que ocupantes em um carro passaram atirando contra as pessoas na praça. Após o crime, fugiram. Duas pessoas morreram no local e ao menos uma ferida foi levada a um hospital da região. A PM não soube informar o nome das vítimas. Segundo a PM, a praça costuma ficar lotada todos os dias por jovens. O caso será registrado na 9ª DP (Rocha Miranda).