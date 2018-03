Milhares de fãs vão a funeral se despedir de capitão da Fiorentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milhares de torcedores da Fiorentina foram à basílica de Santa Cruz, em Florença, nesta quinta-feira (8), para se despedirem de Davide Astori, capitão do time que foi encontrado morto na manhã do último domingo (4) em um quarto de hotel quando se concentrava para a partida contra a Udinese. A cerimônia teve início às 6h (de Brasília) e também conta com a presença de familiares, amigos e personalidades do futebol italiano. O goleiro da Juventus Gianluigi Buffon, o atacante do Nice Mario Balotelli e o elenco completo da Fiorentina estiveram entre os presentes. A movimentação nas ruas de Florença começou cedo, com torcedores chegando à praça onde fica localizada a basílica com até três horas de antecedência. Um cortejo que levou o caixão com o corpo de Astori até o local foi recepcionado com palmas dos fãs durante todo o trajeto pelas ruas da cidade. Após a cerimônia, o corpo será levado para província de Bérgamo, onde será enterrado. Astori foi encontrado morto no quarto da concentração da Fiorentina. Na autópsia foi constatada uma bradiarritmia, doença que atinge o ritmo cardíaco e as contrações do órgão ficam a menos de 60 batimento por minuto. O coração teria diminuído de velocidade até parar de vez. Zagueiro que chegou a disputar 14 partidas pela seleção italiana, Davide Astori atuava desde 2015 na Fiorentina. Ele ainda atuou por Milan, Cagliari, Roma e Cremonese.