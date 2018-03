Júlio César chora em preleção de reestreia no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou um vídeo dos bastidores do time durante a preleção da vitória sobre o Boavista, em Volta Redonda, na quarta-feira (7). Estrela da noite, Júlio César fazia sua reestreia pelo clube do coração e teve o papel de motivar os companheiros. Emocionado, ele chorou copiosamente enquanto falava com o elenco. O momento de maior emoção foi quando ele disse estar relembrando seu início de carreira pelo Flamengo. Neste momento, sua voz chegou a travar e se misturar com o choro. "Três meses atrás eu pedi para vir para cá. Porque [pausa emocionado] eu estava acompanhando vocês lá de Portugal e queria participar desse grupo, do novo Flamengo. Eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, eles não me ligaram. Vocês não sabem o sentimento que está passando aqui dentro de mim por estar aqui", disse enquanto chorava copiosamente. "Revivendo o momento quando comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês", completou. "Tem que respeitar essa camisa aqui, esse clube que está fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha para o lado e olha a qualidade que tem aqui. Peço que encarem esse jogo como se fosse de Libertadores. Esse clube aqui, eu sei, esse cara aqui [aponta para Juan] sabe. O quanto se é cobrado aqui. Não percam essa oportunidade, beleza?", completou o goleiro. Após a vitória, o Flamengo chegou aos 9 pontos e se aproximou da classificação para a semifinal da Taça Rio. O time rubro-negro volta a campo no sábado (10), quando medirá forças com o Macaé, no Moacyrzão.