Grêmio não banca Arthur e Luan contra o Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur e Luan seguem mais fora do que dentro do time do Grêmio para o clássico diante do Internacional, no próximo domingo (11), às 17h, no Beira-Rio, no encerramento da primeira fase do Gauchão. O volante voltou a atuar no segundo tempo da partida contra o São Paulo-RS, mas ainda é tratado com cautela. Já o meia-atacante será submetido a novo exame de imagem para analisar o edema na coxa direita rendeu veto nas duas rodadas mais recentes do estadual. A tendência é que a dupla fique, no máximo, no banco de reservas no Gre-Nal. "Eu vinha conversando quase diariamente com o Arthur. Ele tem que ir com calma. Uma coisa é o jogador estar recuperado da lesão e outra coisa é ter condições de jogar 90 minutos. Se não me engano, ficou mais de três meses sem jogar", disse Renato Gaúcho. Arthur foi relacionado depois de 98 dias de inatividade. A volta dele já havia sido ensaiada em pelo menos três oportunidades e foi adiada sempre pelo mesmo motivo: dores residuais no tornozelo esquerdo. Agora a cautela é grande para evitar uma nova parada imediata. Já o caso de Luan caminha no sentido contrário. O camisa 7 teve diagnosticado um edema muscular na coxa direita, na semana passada, e ficou fora dos jogos contra Juventude e São Paulo-RS. O problema é definido como grau um, o mais leve em uma escala que vai até três, e por isso será feito novo exame até sexta-feira (9). "O Luan vai conversar com o departamento médico, vamos fazer um novo exame para ter certeza se está recuperado ou não. Temos mais uns dias e vamos ver", comentou Renato. Sem Arthur, o time deve seguir com Jailson e Maicon como volantes. Já a ausência de Luan seguirá sendo preenchida por Cícero, tal qual ocorreu nas duas partidas do estadual. "A gente ganha muito entrosamento, né? Além da qualidade grande. Eles são importantíssimos no grupo. Para o treinador, é muito bom contar com todo mundo. Vamos fazer a revisão e ver o novo exame do Luan. Vamos conversar com o Arthur", reiterou Portaluppi.