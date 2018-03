Separada, Luciana Gimenez se declara para os filhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez segue em silêncio sobre o fim de seu casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, com quem ficou por 12 anos. Na quarta-feira (7), dia em que a notícia se tornou pública e foi confirmada pelo UOL por uma pessoa próxima aos dois, a estrela da Rede TV! compartilhou uma foto dos filhos e se declarou. "Amores", escreveu ela na legenda da imagem de Lucas, de 18 anos, do relacionamento dela com o rockeiro Mick Jagger, e Lorenzo, de 7, fruto do casamento com Marcelo. Procurada, a assessoria de imprensa de Luciana disse que ela não vai se pronunciar sobre o assunto. De acordo com o apresentador Leo Dias, do "Fofocalizando", o casal está separado há mais tempo. Nas redes sociais, a apresentadora já aparece sem aliança. Desde maio do ano passado, o triplex de Luciana, na zona sul de São Paulo, foi colocado à venda. O imóvel está avaliado em mais de R$ 80 milhões. A última aparição dos dois em público aconteceu no baile de Carnaval da revista "Vogue", em fevereiro. Na ocasião, o UOL acompanhou os preparativos da apresentadora para a festa, com a presença do marido, que chegou na suíte pouco antes de eles seguirem para o evento. Durante o Carnaval, o casal viajou com os filhos para Aspen, nos Estados Unidos. Recentemente, Luciana foi sozinha ao aniversário de uma amiga, que aconteceu em um bar no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Luciana e Marcelo, que é vice-presidente da RedeTV!, se conheceram nos bastidores da emissora e começaram a namorar em 2004.