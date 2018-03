Conab prevê recuo de 4,9% na produção de grãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dados divulgados nesta quinta-feira (8), a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estimou a safra de grãos 2017/2018 para 226 milhões de toneladas, um recuo de 4,9% em relação a de de 2016/2017. A última safra registrou a maior produção histórica, com 237,7 milhões de toneladas. Apesar da queda, a Conab se mostrou otimista com a produção deste ano. "O país ainda deverá colher a segunda maior safra de todos os tempos", disse a entidade. Liderando a produção de grãos, a soja deverá atingir a marca de 113 milhões de toneladas. O milho aparece em seguida, com produção estimada de 87,3 milhões de toneladas. As informações são da Agência Brasil. A Conab destaca também o aumento da produção de algodão em pluma, com estimativa de 1,9 milhão de toneladas, o que representa um aumento de 21,3% em relação à safra passada. Em relação à área plantada, a Conab projeta aumento de 0,3% em relação à ultima safra. Somente o plantio da soja deverá ocupar 1,1 milhão de hectares a mais que no ano passado. As estimativas constam do 6º Levantamento da Safra de Grãos 2017/2018.