Jornal diz que Conte é favorito para treinar o PSG se Unai sair

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal francês L'Equipe dá como certa a saída de Unai Emery do Paris Saint-Germain no fim da temporada europeia, no meio do ano, e aponta Antonio Conte como o favorito para a sucessão. O técnico italiano tem vínculo com o Chelsea até o meio de 2019. Segundo a publicação francesa, o PSG já estava decidido em trocar de técnico antes mesmo do duelo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. A opção por Conte não é unânime dentro da diretoria do PSG, informa o jornal. Embora visto como um treinador que costuma impor um estilo bem definido de jogo, o italiano possui personalidade forte, o que poderia causar embate com os principais atletas do elenco, entre os quais Neymar. O time de Paris foi eliminado na Liga dos Campeões após derrotas por 3 a 1 e 2 a 1 para o Real Madrid, esta última no Parque dos Príncipes. Conte não é o único nome na lista do PSG, diz o L'Equipe. Mauricio Pochettino, do Tottenham, seria o segundo da lista do PSG. O clube ainda avalia Carlo Ancelotti (sem clube); Massimiliano Allegri (Juventus); Luis Enrique (sem clube), Roberto Mancini (Zenit), Diego Simeone (Atlético de Madri), André Villas-Boas (sem clube), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) e Leonardo Jardim (Monaco). Segundo o UOL Esporte, os brasileiros do clube começaram com especulações em novembro do ano passado. Já irritados com Unai, o grupo, que ainda contava com o meia Lucas Moura, comentou com o diretor esportivo Maxwell sobre o quanto agradaria a substituição de Unai Emery por Ancelotti ou Luis Enrique. O argumento principal era a disponibilidade dos treinadores no mercado. A conversa com Maxwell foi passada à reportagem como amigável, por se tratar de um dirigente brasileiro. No entanto, o ex-lateral esquerdo é o elo entre o grupo e o presidente Nasser Al-Khelaifi.