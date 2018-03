BC reduz a 8 anos prazo para acesso a documentos do 2º dia do Copom

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central reduziu de 15 anos para 8 anos o prazo para tornar público os documentos que servem de base para o segundo dia de reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), informou a autoridade monetária nesta quinta-feira (8). O acesso às informações da primeira sessão continuará sendo liberado após 4 anos, como já era antes. Os documentos podem ser acessados no site do BC. O BC informou em nota que a medida "segue a linha da transparência ativa e respeita a obrigação legal de proteção de informações sensíveis de acordo com a percepção de risco". A Ouvidoria do BC identificou 176 apresentações do segundo dia do Copom a analisar, das quais 45 já tinham tido o sigilo levantado por ter passado 15 anos. “Das 131 apresentações restantes, 68 foram desclassificadas e disponibilizadas no site do BC, enquanto 63 tiveram seus respectivos prazos de restrição reduzidos e serão liberadas em transparência ativa quando completarem os 8 anos desde a realização da reunião”, afirmou no comunicado Aloisio Tupinambá, ouvidor do BC.