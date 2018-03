Museu integra plataforma Google Arts & Culture

O Museu Oscar Niemeyer estabeleceu uma parceria com o Google e está se integrando à plataforma Google Arts & Culture. A plataforma reúne conteúdos sobre arte e cultura, incluindo informações sobre museus, obras, artistas e exposições ao redor do mundo, e permite que o usuário realiza tours virtuais por estes espaços. O Museu participará da nova etapa do projeto “O que é Arte Contemporânea?”sobre arte contemporânea, lançada nesta quarta-feira (7).

O Google Arts & Culture é um ambiente virtual para os interessados em arte. São mais de 1,5 mil instituições parceiras, desde os principais museus do mundo até espaços alternativos, divulgando dezenas de milhares de obras de arte.

O projeto disponibiliza imagens de obras em alta resolução, que podem ser vistas pelas telas de computadores, tablets ou smarphones em detalhes. Há também a possibilidade de “passear” pelos museus através da tecnologia “Street View”, com imagens em 360° de alguns espaços.

O MON participará da plataforma com conteúdos sobre três exposições produzidas pelo museu: “Nos pormenores um universo – Centenário de Vilanova Artigas” (em cartaz de 27 de agosto de 2015 a 19 de julho de 2016), “Irmãos Campana” (em cartaz de 27 de abril a 20 de agosto de 2017) e “Não está claro até que a noite caia”, da artista Juliana Stein (em cartaz de 30 de setembro de 2017 a 18 de março de 2018).

O QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA

O projeto faz parte da plataforma Google Arts & Culture, em colaboração com diversas instituições parceiras ao redor do mundo. Além de possibilitar que o usuário tenha contato com estes acervos, o projeto traz artigos sobre arte contemporânea, como a diferença entre esta e arte moderna, quem são os principais artistas, as técnicas e as principais perguntas do público sobre este período.

No Brasil, o projeto foi desenvolvido em colaboração com Museu Oscar Niemeyer e mais outras 14 instituições culturais de renome para trazer 50 exposições, com mais de 3,2 mil obras que revelam detalhes da arte contemporânea brasileira.

SERVIÇO:

Museu Oscar Niemeyer na plataforma Google Arts & Culture.

A partir de 7 de março de 2018.

Disponível em g.co/contemporaryart

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

Curitiba- Paraná

museuoscarniemeyer.org.br

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

R$20,00 e R$10,00 (meia-entrada)

Quartas gratuitas.