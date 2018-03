Mesmo banido, Del Nero recebe dirigentes e articula eleição na CBF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo banido temporariamente pela Fifa, Marco Polo Del Nero recebe nesta quinta (8) dirigentes das federações do Nordeste para oficializar a candidatura do seu grupo político. Por volta das 12h, o presidente afastado da CBF vai pedir aos cartolas para assinarem o apoio à chapa. A eleição para escolher o novo presidente da entidade pode acontecer a partir do dia 15 de abril. A intenção do cartola é fazer o mais rápido possível. Os cartolas já estão chegando num hotel da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O convite foi feito na quarta (7) e surpreendeu os cartolas pela urgência. Se o banimento de Del Nero for confirmado pela Fifa neste mês, ele e seu grupo político vão apoiar a eleição de Rogério Caboclo, diretor Executivo de Gestão da CBF. No dia 15 de dezembro, a Fifa baniu o presidente da CBF por 90 dias do futebol com base nas acusações feitas por delatores na Justiça dos EUA. Lá, ele é acusado de participar de um esquema de recebimento de propina na venda de torneios no Brasil e no exterior. O cartola nega. De acordo com a Fifa, a suspensão pode ser renovada por mais 45 dias. Na Justiça dos EUA, José Maria Marin, seu antecessor, já foi condenado por seis crimes. A pena só sairá em maio. No encontro desta quinta, Del Nero vai negociar também os vices da chapa. Pelo novo estatuto, a nova direção contará com oito vices. Ate então, a entidade tinha cinco vices. Na sexta (9), o cartola vai se reunir com os dirigentes das demais federações. Para registrar chapa na eleição da CBF, o dirigente precisa do apoio de oito federações e seis clubes. No processo eleitoral, as federações são decisivas. As entidades regionais são maioria no colégio eleitoral. A CBF repassa cerca de R$ 70 mil mensais para cada uma delas. Apesar das acusações do FBI, o presidente da entidade manteve nos últimos anos praticamente intacto o seu poder com os dirigentes das federações. No ano passado, Del Nero obteve outra vitória. O dirigente conseguiu ampliar o colégio eleitoral, mas manteve seus aliados históricos (os presidentes de federações) como maioria. Pela nova regra, o voto de cada federação tem peso três. Já os times da Série A ficam com peso dois. Os clubes da segunda divisão, que não votavam até então, tem peso um. Neste caso, as federações ficam com 81 votos contra 60 dos clubes.