Parkour, BMX, skate: sábado será o dia dos esportes radicais

No sábado (10/3), a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, será palco das principais atividades de esportes radicais da 2ª Virada Esportiva de Curitiba. Das 13h às 17h, serão desenvolvidas ações nas modalidades de BMX, skate, patinação, parkour e slackline, com demonstração e aulas de iniciação.

“Com a Virada Radical na Praça Nossa Senhora da Salete buscamos apresentar modalidades diferentes, que muitas pessoas têm interesse em praticar, mas não conhecem grupos que desenvolvam as atividades”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Uma das grandes novidades da Virada Esportiva será o circuito de parkour, treino que permite ultrapassar obstáculos de forma rápida e eficiente. É uma atividade que trabalha força muscular, concentração, equilíbrio, coordenação motora e coragem.

A praça também receberá circuitos de obstáculos para demonstração e atividades de BMX (bicicross), patinação e skate, que contará com a presença do bicampeão brasileiro de skate, Heverton de Freitas. Além disso, serão disponibilizadas diversas áreas de slackline (corda bamba), esporte de equilíbrio em que o atleta fica sob uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos para andar e realizar manobras.

A 2ª Virada Esportiva é uma realização da Prefeitura de Curitiba, RIC TV e Rádio Jovem Pan e faz parte do calendário de comemoração aos 325 anos da cidade.

Virada Esportiva – Esporte Radicais

Data: sábado (10/3)

Local: Praça Nossa Senhora da Salete (Avenida Cândido de Abreu, 1039 - Centro Cívico)

Horário: das 13h às 17h