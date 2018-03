Empresa de tecnologia abre vagas para Santa Catarina, Paraná e São Paulo

Quem está à procura de um novo desafio profissional não pode deixar de conferir as vagas em aberto na HBSIS. A empresa de tecnologia da informação já contratou mais de 50 pessoas em 2018 e ainda conta com 60 oportunidades. Os cargos são variados e as pessoas selecionadas atuarão nas unidades de Blumenau (SC), Maringá (PR) e Campinas (SP).

Entre os perfis requisitados, os principais são ligados à área de tecnologia: são 26 vagas para programador e analista (Maringá, Campinas e Blumenau), cinco vagas para programador Cobol (Blumenau), uma vaga para desenvolvedor junior Android (Blumenau), uma para desenvolvedor iOS, duas para coordenador de desenvolvimento (Campinas e Blumenau), uma para executivo de contas e uma para analista de desenvolvimento humano e organizacional (ambas em Blumenau).

Michelle Tribess, gerente de DHO, diz que o momento da empresa é de expansão e que para continuar crescendo a HBSIS precisa reforçar o quadro de profissionais. “Em termos de pessoas, crescemos aproximadamente 20% ao ano e o objetivo é encerrarmos 2018 com mais de 500 profissionais. Com novos projetos dentro e fora do Brasil, os contratados não só terão uma oportunidade de trabalho, mas de crescimento junto com a empresa”, comenta.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.hbsis.com.br/trabalhe-conosco/ e cadastrar o currículo. A página traz ainda a descrição de pré-requisito para cada uma das vagas e os benefícios oferecidos pela HBSIS.