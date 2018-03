Cães encontram 8,5 quilos de maconha em ônibus com duas mulheres

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

08/03/18 às 12:06 - Atualizado às 12:06 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Depen/PR, apreendeu, na noite de quarta (7), cerca de oito quilos de maconha com duas mulheres que estavam num ônibus, em Cascavel. Elas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 23h, na BR-277 em Cascavel, agentes da PRF, com o apoio do Depen/PR, abordaram um ônibus que fazia o trajeto Assis Chateaubriand – Curitiba. Com o auxílio de cães farejadores, localizaram duas mochilas contendo vários tabletes de maconha.

Duas passageiras foram identificadas como proprietárias da droga, uma de 19 e outra de 20 anos. As passageiras afirmaram terem pego a droga em Assis Chateaubriand e a entregariam em Guarapuava, onde moram.

As duas mulheres foram presas e encaminhadas, junto com a droga, para a polícia civil de Cascavel para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem a pena máxima de 15 anos de prisão.

