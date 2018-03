Carro explode em estacionamento de prédio do Bradesco, no Centro de Curitiba

(foto: Geraldo Bubniak)

Um incêndio no estacionamento do prédio onde fica a agência do Banco Bradesco da Avenida João Negrão com Visconde de Guarapuava, deixou o trânsito do Centro de Curitiba bastante complicado. O fogo começou por volta de meio-dia desta manhã de quinta-feira, 8.

Ao chegar ao local, os bombeiros descobriram que o fogo não era na agência, mas sim em uma caminhonete que teria explodido no estacionamento da agência. Outros carros teriam sido atingidos.

Por conta da fumaça, o prédio foi evacuado. Uma ambulância do SAMU prestou atendimento a uma pessoa que teria inalado fumaça.

Ainda não se sabe se há outras vítimas.

O trânsito está bastante complicado na região. A pista da esquerda da Visconde de Guarapuava foi interditada, no cruzamento com a Rua Tibagi, segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), as linhas de ônibus, que passam pela região, tem desvios e sofrerão atrasos. São os ligeirinhos Sítio Cercado, Pinheirinho/Santa Cândida e Boqueirão/Centro Cívico, além das convencionais Santa Bárbara, Solitude e Palotinos, e ainda diversas linhas metropolitanas.