Ilha do Retiro deve receber novo clássico uma semana após confusão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois da confusão na arquibancada da Ilha do Retiro no duelo entre Sport e Santa Cruz, a FPF (Federação Pernambucana de Futebol) atualizou em seu site a tabela das quartas de final do Estadual com um novo clássico entre as equipes tendo o estádio rubro-negro como local. O jogo está indicado para a próxima quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília) Com o empate por 1 a 1 na noite da última quarta-feira (7), o Sport terminou a primeira fase na terceira colocação e tem a vantagem de jogar em casa as quartas contra o mesmo Santa Cruz, que ficou em em sexto. Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente da federação, Evandro Carvalho, disse que a princípio não há motivos para tirar a partida da Ilha do Retiro. Mas de qualquer forma ele irá esperar os laudos oficiais da Polícia Militar para decidir se tomará alguma medida. "A princípio, não haveria ou não existe previsão legal de qualquer ato contra o Sport, ou estádio. Compete à federação esperar os laudos técnicos e ver quais medidas podem ser tomadas", disse. Segundo o presidente, ele conversou com o comando da PM nesta quinta-feira (8) e os primeiros relatórios indicam que não houve conflito entre torcidas, mas uma situação isolada que causou pânico e confusão. "O relatório preliminar não foi de conflito de torcidas, mas de dois, três, quatro pessoas de dentro da própria torcida, que estavam juntas. A Polícia entendeu que deveria intervir [após o uso de sinalizadores]. O que ela está averiguando é se a intervenção foi feita de forma correta. Nós não teríamos essa capacidade e competência", disse. Segundo informações do Jornal do Commercio e da Rede Globo, cerca de 60 pessoas foram socorridas ainda no gramado da Ilha do Retiro. Dentre elas, as que requeriam de maiores cuidados foram levadas a hospitais da região. De acordo com pessoas presentes no estádio, os policiais usaram grande quantidade de gás de pimenta para intervir quando um torcedor tentou acender um sinalizador, objeto proibido em jogos de futebol, já no final do primeiro tempo. O homem, que estava na parte superior, correu arquibancada abaixo e fez com que os demais torcedores do Santa Cruz, desesperados, caíssem em uma espécie de avalanche e se espremessem contra a grade. A grade foi derrubada para que as pessoas atingidas pudessem sair para o campo, mas várias ultrapassaram a divisória mesmo sem necessidade. As ambulâncias não pararam de chegar ao estádio para atender aos torcedores. O clássico, válido pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano, terminou empatado em 1 a 1. Em nota, o Santa Cruz diz que vai prestar assistências aos torcedores feridos. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Sport, mas não obteve retorno.