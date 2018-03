Em entrevista a Pabllo Vittar, Grazi Massafera diz que é odiada por ser vilã 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera e Pabllo Vittar se encontraram no evento de lançamento da nova campanha da L'Oréal Brasil, que aconteceu nesta quarta (7), no Boulevard Olímpico no Rio de Janeiro. Embora não estivesse nos planos, Pabllo entrevistou a atriz a convite do portal Ela. As artistas conversaram sobre saúde, beleza e sobre a recepção da personagem de Grazi em "O Outro Lado do Paraíso", a vilã Lívia. "É a primeira vez que recebo o ódio do público. O que é muito legal", comentou a atriz. Ela acrescentou que não faz distinções entre mocinha ou vilã e que na ficção é onde ela pode brincar com as personagens. "Na novela, quero ser a drogada, a puta, a vilã, a mocinha (...) Na vida real, posso dizer que tenho os meus dias de TPM", disse. Pabllo também questiona sobre a rotina de beleza de Grazi, que além de atriz é modelo. Questionada sobre o que mais gosta de comer quando quer fugir da dieta, Grazi é direta: "Sorteve e chocolate". Ela explica que não mantém uma dieta muito restritiva e só se preocupa mesmo com doces e carboidratos se precisar fazer alguma foto de biquíni. Na TPM, ela comenta, também abre exceções: sorvete de doce de leite com amendoim. Grazi também comenta que não abre mão de usar protetor solar. "Uso todo dia. Para gravar, nem uso mais base. Uso protetor com cor", comentou. Ela acrescenta que a pele saudável é resultado de uma reeducação alimentar, que inclui beber muita água. "O que mais? Ter otimismo na vida. Olhar o lado positivo das coisas", completa ela.